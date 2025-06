Assegnazioni provvisorie docenti e ATA trattativa tra Ministero e sindacati verso la chiusura | da sciogliere i nodi politici

Si avvicina la svolta nelle trattative tra Ministero e sindacati sulle assegnazioni provvisorie di docenti e ATA, segnando un passo importante verso la conclusione del rinnovo del contratto integrativo per il triennio 2025-2028. Dopo intense discussioni a Viale Trastevere, si prospetta una prossima definizione, con la risoluzione degli ultimi nodi politici. La scuola italiana si prepara a un nuovo capitolo di stabilitĂ e rinnovamento.

Si avvia a conclusione la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo per quanto riguarda la mobilitĂ annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni). Si va, come è noto, per un nuovo contratto valido per il triennio 2025-2028. Mattinata di riunione a Viale Trastevere tra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

