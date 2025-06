Assegnazioni provvisorie docenti 11 – 24 luglio forse le domande Ancora in bilico i docenti assunti da concorso PNRR1

Le assegnazioni provvisorie dei docenti continuano a essere al centro dell'attenzione, con sindacati e Ministero impegnati nella definizione del CCNI che riguarderà gli anni scolastici futuri. Mentre le domande presentate tra il 11 e il 24 luglio restano ancora in bilico, molti insegnanti assunti tramite il concorso PNRR1 attendono chiarimenti fondamentali. Resta aggiornato per scoprire come evolverà la situazione!

Assegnazioni provvisorie docenti: sindacati e Ministero lavorano alla stesura del CCNI che interesserà gli anni scolastici 202526, 202627, 202728.

Assegnazioni provvisorie docenti 2025, neoassunti al centro della trattativa. Le possibilità novità, domande a luglio - Le assegnazioni provvisorie docenti 2025, con particolare attenzione ai neoassunti, sono al centro di un acceso confronto tra sindacato e amministrazione.

