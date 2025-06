Assalti in villa | Abbiamo la targa dei malviventi

La crescente ondata di assalti in villa a Noventa Padovana preoccupa residenti e autorità. Con la recente scoperta della targa dei malviventi, si evidenzia l’urgente bisogno di rafforzare i sistemi di sicurezza. L’ultimo colpo in via Foscolo, con il volto del ladro immortalato, ci invita a riflettere: la prevenzione deve diventare una priorità condivisa per tutelare il nostro patrimonio e la tranquillità di tutti.

Furti e tentati furti in villa, la situazione sul fronte della sicurezza a Noventa Padovana necessita di essere monitorata con la massima attenzione. Si segnala un colpo andato a segno in via Foscolo a casa di una coppia di imprenditori. Qui sabato sera al momento del blitz un ladro con il volto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Assalti in villa: «Abbiamo la targa dei malviventi»

