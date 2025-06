Asl Foggia presenta il Piano delle Azioni positive | pari opportunità e benessere sul lavoro

L’ASL Foggia si impegna a costruire un futuro lavorativo più inclusivo e rispettoso, presentando il Piano triennale delle Azioni Positive 2025-2027. Un progetto ambizioso che mira a rafforzare le pari opportunità, il benessere sul lavoro e a contrastare ogni forma di discriminazione. Con iniziative concrete e un impegno condiviso, si apre una nuova fase di crescita e rispetto per tutti i dipendenti, perché solo insieme si può creare un ambiente realmente equo e sostenibile.

Pari opportunità, benessere sul lavoro e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione: il Comitato Unico di Garanzia (Cug) di ASL Foggia ha presentato il Piano triennale delle Azioni Positive (PAP) 2025-2027 con l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Asl Foggia presenta il Piano delle Azioni positive: pari opportunità e benessere sul lavoro

In questa notizia si parla di: lavoro - foggia - piano - azioni

Chiellini Juve, l’ex capitano avrà un ruolo cruciale: dal ruolo in Federcalcio al lavoro a stretto contatto con Giuntoli. Definito il piano del club bianconero - Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, si prepara a ricoprire un ruolo fondamentale nel futuro del club bianconero.

PIANO DI SOSTENIBILITÀ 2024: GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALL’ATENEO È stato presentato questa mattina, nella sala del Consiglio al Rettorato, il report annuale del Piano di Sostenibilità dell’Università del Salento, riferito al 2024. Il Piano è uno strument Vai su Facebook

Asl Foggia presenta il Piano delle Azioni positive: pari opportunità e benessere sul lavoro; Trasporto pubblico in crisi a Foggia, Faisa Cisal attacca: Silenzio inaccettabile, pronti a un terzo sciopero; Terna, dal lavoro femminile ai benefit per i dipendenti: il piano per l'equità e le pari opportunità.

Lavoro: da giunta ok a piano per Programma Garanzia occupabilità - La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Piano di attuazione regionale (Par) del Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) nell'ambito delle ... Riporta ansa.it

Foggia, il piano strategico che darà nuova vita alla regione: centinaia posti di lavoro, tenetevi pronti - Proprio per questo motivo, non può proprio passare inosservato il piano strategico pensato proprio per la città di Foggia con l’obiettivo di incrementare ... Come scrive turiweb.it