AsDIM per la prevenzione sabato arriva a Benevento il prof Capece della Università di Bristol

Non perdere l'opportunità di prendersi cura del tuo cuore: sabato 28 giugno, a Benevento, l’AsDIM organizza screening gratuiti con il rinomato prof. Capece dell’Università di Bristol. Un’occasione imperdibile per prevenire e monitorare la salute cardiaca in modo semplice e accessibile. La prevenzione inizia da piccoli gesti: scopri di più e prenota il tuo posto per un futuro più sano!

Tempo di lettura: < 1 minuto La campagna di screening gratuiti dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro” di Benevento, presieduta da Annio Rossi, non si ferma. Sabato prossimo, 28 giugno, presso la sede dell’Associazione AsDIM a Benevento, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden, sarà possibile effettuare visite cardiologiche con il prof. Maurizio Capece, Consulente Cardiochirurgo presso l’Università di Bristol. “Prima della parentesi estiva – dice il presidente Rossi – avremo a disposizione presso la nostra struttura diversi luminari della Medicina, come quella del prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - AsDIM, per la prevenzione sabato arriva a Benevento il prof. Capece della Università di Bristol

