Ascolti tv lunedì 23 giugno | Noos Filorosso Yara

Scopri i numeri degli ascolti tv di lunedì 23 giugno 2025, una serata ricca di appuntamenti imperdibili. Quale programma ha conquistato il pubblico e dominato gli ascolti? Rai 1 con Noos, Rai 3 con Filorosso, o il film Yara su Canale 5? Restate sintonizzati: tra curiosità e sorprese, vi sveliamo tutti i dettagli a partire dalle ore 10!

Ascolti tv lunedì 23 giugno 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 23 giugno 2025? Su Rai 1 è andato in onda Noos. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Yara. Su Italia 1 Atletico Madrid-Botafogo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 23 giugno 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 23 giugno 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv lunedì 23 giugno: Noos, Filorosso, Yara

La serata di domenica 22 giugno 2025 è vinta dagli azzurrini. #AscoltiTv Vai su Facebook

