ascolti tv 24 giugno 2025

Scopri i dati Auditel ufficiali della prima serata del 24 giugno 2025: un'analisi dettagliata delle performance delle principali reti italiane. Chi ha conquistato il pubblico e quali programmi hanno registrato i migliori ascolti? Restate con noi per svelare tutte le tendenze e i protagonisti di questa serata, perché ogni dato racconta una storia affascinante del nostro palinsesto televisivo.

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di martedì 24 giugno 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Lunedì 23 giugno 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 24 giugno 2025. Ascolti TV prima serata – Lunedì 23 giugno 2025. Di seguito i dati Auditel  ufficiali  relativi alla fascia di prima serata  di Lunedì 23 giugno: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Mà kari Rai 2 Storie al bivio Rai 3 Kilimangiaro Rete 4 È SEMPRE CARTABIANCA Canale 5 GIGI & FRIENDS – SICILY FOR LIFE Italia 1 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – BENFICA – BAYERN LA7 Inchieste in movimento – L’AMERICA DI MUSK TV8 No Time to Die NOVE Jumanji Leggi anche:  Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com