Ascensori sistemazione delle aree verdi ed efficienza energetica | i lavori nelle case popolari a Gorla

Prende il via una grande opera di riqualificazione a Gorla, arricchita da ascensori moderni, aree verdi rinnovate ed efficienza energetica superiore. Quattro edifici di via Sant'Erlembaldo 2 si preparano a rinascere, migliorando qualità e sostenibilità per i residenti. A luglio, gli immobili sfitti saranno ristrutturati, mentre a settembre interesserà anche gli alloggi abitati, per garantire un miglioramento continuo della vita comunitaria e un quartiere più verde e moderno.

Prende il via la riqualificazione di 4 edifici di via Sant'Erlembaldo 2 a Milano, nel quartiere di Gorla. L'apertura dei cantieri avverrà a breve. A luglio verranno ristrutturati gli alloggi ora sfitti, mentre a settembre inizieranno quelli negli alloggi abitati, in modo da consentire ai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ascensori, sistemazione delle aree verdi ed efficienza energetica: i lavori nelle case popolari a Gorla

In questa notizia si parla di: gorla - ascensori - sistemazione - aree

Percorsi sul mare, aree per il tempo libero e lo sport: come sta cambiando la costa nord di Bari - La zona costiera nord di Bari si distingue per la sua ricca varietà di quartieri, ognuno con una propria identità .

Ascensori, sistemazione delle aree verdi ed efficienza energetica: i lavori nelle case popolari a Gorla; Le case popolari che saranno riqualificate: ascensori esterni e nuove aree giochi; Riqualificazione a Gorla: le case Crespi Morbio verso un futuro inclusivo e sostenibile.

Nuovi ascensori, sistemazione delle aree verdi, efficienza energetica: così rinascono le case popolari di Gorla - diverse aree e stabili di proprietà comunale nel quartiere Gorla. Da milanotoday.it

Ex Tsg e via Raffaello: a Gorla Maggiore partite le opere attese - Bonifica dell’ex Tsg, rifacimento di via Raffaello, verde pubblico, sistemazione di piazza Martiri: lavori in corso in tutto il paese. Riporta primamilanoovest.it