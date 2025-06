Arthur Juventus il centrocampista può aprire a quella destinazione! Possibile svolta nel futuro del brasiliano | le ultime

Arthur Juventus, il centrocampista potrebbe aprire a una svolta decisiva nel suo futuro. Dopo l’esperienza al Girona, le ultime notizie suggeriscono che il brasiliano sia pronto a esplorare nuove opportunità, con un occhio di riguardo alla Spagna ma anche ad altre destinazioni. La sua strada è ancora tutta da delineare: cosa riserverà il prossimo capitolo della carriera di Arthur? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti!

sull’ex giocatore del Girona. Il futuro di Arthur sarà chiaramente lontano da Torino. Il centrocampista, di ritorno dal prestito al Girona, vedrebbe di buon occhio una permanenza in Spagna ma non è l’unica opzione sul tavolo. Come riportato da Tuttosport il brasiliano potrebbe anche decidere di aprire al ritorno in patria, con il calciomercato Juventus che come noto non farebbe barricate anzi. L’ipotesi può decollare nelle prossime settimane. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com