Arte a Colloquio alla Biblioteca Vincenzo Bellini

con artisti e appassionati, scoprendo nuovi orizzonti creativi e stimolando la propria fantasia. Venerdì 27 giugno, lasciatevi coinvolgere in un viaggio tra arte e cultura, dove ogni momento diventa un’opportunità di ispirazione e condivisione. Non perdete questa occasione unica di vivere l’arte nel cuore della città, creando connessioni e riscoprendo il piacere del bello. Vi aspettiamo alla Biblioteca Vincenzo Bellini per un’esperienza indimenticabile!

Venerdì 27 giugno, dalle ore 10.30 alle 17.00, la Biblioteca Vincenzo Bellini (ingresso al civico 529 di via Etnea) ospiterà un ricco programma culturale tra arte, laboratori creativi e incontri con artisti. L'evento, dal titolo "Arte a Colloquio", offrirà al pubblico l'opportunità di dialogare.

