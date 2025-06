Art Up 2025 | a Bologna il premio ai giovani talenti dell’arte contemporanea Appuntamento il 27 giugno all’Accademia di Belle Arti

Il 27 giugno 2025, Bologna si trasforma nel palcoscenico dei futuri talenti dell’arte contemporanea con Art Up 2025, l’evento che celebra e premia le menti innovative del settore. All’Accademia di Belle Arti, tra emozioni e creatività, si sveleranno le eccellenze emergenti, testimonianza della vivacità artistica della città. Preparatevi a scoprire chi salirà sul podio e a lasciarvi ispirare da un mondo in continua evoluzione, perché il futuro dell’arte ha già inizio.

Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 18, l'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita la cerimonia di premiazione di Art Up 2025, il prestigioso riconoscimento promosso da Fondazione Zucchelli in collaborazione con l'Accademia stessa e con l'Associazione Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea di Bologna (Confcommercio Ascom Bologna). L'evento si svolgerà nella suggestiva Corte del

