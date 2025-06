Arriva l’obbligo di patentino per cani pericolosi con esame e assicurazione | quali sono le 26 razze coinvolte

A Milano, arriva una svolta importante sulla gestione dei cani pericolosi: il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il nuovo obbligo del patentino, che richiede un esame e un’assicurazione specifica. Ma quali sono le 26 razze coinvolte in questa novità? Scopriamo insieme come questa legge intende tutelare il benessere degli animali e la sicurezza pubblica, segnando un cambio di paradigma nel settore.

Milano – Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato questo pomeriggio a maggioranza il progetto di legge che introduce il patentino obbligatorio per i proprietari di alcune tipologie di cani. Il provvedimento, denominato “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità”, rappresenta un cambio di paradigma nella gestione di questi animali. Nel provvedimento si è voluto superare la vecchia distinzione tra “cani pericolosi” e “innocui”, ha spiegato Roberto Anelli della Lega, relatore del provvedimento. L’obiettivo è puntare sulla formazione e responsabilità dei proprietari piuttosto che sui divieti generalizzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arriva l’obbligo di patentino per cani pericolosi, con esame e assicurazione: quali sono le 26 razze coinvolte

In questa notizia si parla di: cani - patentino - arriva - obbligo

In aeroporto arriva l'hotel per cani super lusso: a Fiumicino apre Dog Relais - A Fiumicino apre Dog Relais, il nuovo hotel di lusso per cani. Quaranta lodge in legno climatizzati, aromaterapia, musica rilassante e videochiamate interattive offrono conforto e servizi esclusivi.

Finalmente o no è arrivato l'obbligo di patentino per 27 razze di cane considerate pericolose. Il disegno di legge è attualmente in parlamento e per dov'è sicuramente avrà un estensione nazionale, e non nel lungo periodo. Quello che c'è ancora da chiarire è u Vai su Facebook

Arriva l’obbligo di patentino per cani pericolosi, con esame e assicurazione: quali sono le 26 razze coinvolte; Arriva il patentino (obbligatorio) per i proprietari di cani potenzialmente pericolosi; Cani, arriva il patentino obbligatorio per 27 razze “problematiche”: dal rottweiler al pastore tedesco, quali.

Patentino per cani pericolosi: arriva l’obbligo per tutti - Se non ce l’hai potresti essere davvero nei guai: tutte le nuove informazioni sul patentino per cani pericolosi ... Lo riporta amoreaquattrozampe.it

Cani, arriva il patentino obbligatorio per 27 razze “problematiche”: dal rottweiler al pastore tedesco, quali sono - l'esame finale del corso o il cane non ottenga una valutazione favorevole al test, l'Ats competente dispone per il proprietario l'obbligo di utilizzo di guinzaglio ... Riporta msn.com