Arriva il grande caldo picchi fino a 40 gradi

Preparatevi a vivere un’estate da record: il caldo estremo con temperature fino a 40°C sta conquistando l’Italia, sotto la solida egida dell’anticiclone subtropicale. Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com ci rassicura sul fatto che il Centro-Sud godrà di tempo stabile e soleggiato ancora per molte settimane, offrendo un’estate all’insegna del relax e delle giornate assolate. Ma come affrontare questa ondata di calore? Scopriamolo insieme.

L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena in questo inizio d’estate 2025" – spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. "Al Centro-Sud il tempo si manterrà stabile e asciutto per tutto il prosieguo del mese, e con buona probabilità anche nella prima decade di luglio" – continua. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Arriva il grande caldo, picchi fino a 40 gradi

Meteo: in Sicilia arriva il caldo intenso, previsti picchi di quasi 40 gradi - meteo in Sicilia arriva il caldo intenso, con picchi di quasi 40 gradi. L'anticiclone africano garantirà stabilità e cieli sereni, anche nelle ore più calde, specialmente nelle zone interne montuose.

