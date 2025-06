arnaldo pomodoro il maestro delle sfere si spegne a 98 anni

Arnaldo Pomodoro, il maestro delle sfere, ci lascia a 98 anni, lasciando un'impronta indelebile nel panorama artistico internazionale. Nato in Romagna nel 1926, ha rivoluzionato l’arte pubblica con le sue sculture iconiche di metallo, simboli di innovazione e dialogo tra forma e spazio. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per il mondo dell’arte contemporanea, ma il suo lascito continuerà a ispirare generazioni future. Un addio a un gigante che ha elevato la cultura italiana nel mondo.

Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi scultori italiani del Novecento, è morto ieri sera a Milano, a un giorno dal suo 99° compleanno. Nato in Romagna nel 1926, Pomodoro ha rivoluzionato l'arte pubblica con le sue celebri sculture di sfere metalliche aperte, esposte in tutto il mondo. La Fondazione a lui dedicata ne ha annunciato la scomparsa, sottolineando il suo contributo artistico e culturale. Un addio a un gigante dell'arte contemporanea. Arnaldo Pomodoro si è spento nella serata di ieri a Milano, città che ha scelto come casa e laboratorio artistico dagli anni Cinquanta. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione Pomodoro, che da anni si occupa della tutela e della promozione della sua opera e di altri artisti contemporanei.