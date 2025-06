Arianna Mihajlovi? chi è e cosa fa oggi la moglie di Sinisa

Arianna Mihajlovi, ex moglie del celebre Sinisa Mihajlovic, è una donna che ha saputo affrontare con coraggio i momenti più difficili della vita. Dopo la sua storica relazione con il noto ex calciatore serbo, Arianna si dedica oggi alla famiglia e a progetti personali, mantenendo un profilo discreto e ricco di significato. Scopriamo cosa fa e come vive ora questa donna forte e determinata.

Nel 1995, mentre si trova in un ristorante romani, Arianna Rapaccioni incontra Sinisa Mihajlovic, un calciatore serbo diventato famoso in Italia per il suo ruolo da centrocampista in squadre come la Roma e la Sampdoria. Pochi mesi dopo il loro primo appuntamento i due convolano a nozze in una splendida cerimonia. A febbraio del 1997 la coppia accoglie insieme la figlia primogenita Viktorija e nel 1998 nasce la secondogenita Virginia. La famiglia si allarga nuovamente nel 2000 con l’arrivo di Miroslav, il primo figlio maschio, al quale seguono negli anni successivi i due fratelli minori Dusan e Nicholas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arianna Mihajlovi?, chi è e cosa fa oggi la moglie di Sinisa

