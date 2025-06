Arezzo niente Samp ma altre big È ufficiale l’ingaggio di Venturi

Arezzo evita il temuto incrocio con la Sampdoria grazie all'ingaggio ufficiale di Venturi, un colpo che rafforza le ambizioni dei toscani. Intanto, nel panorama del calcio italiano, si delineano scenari emozionanti: la retrocessione della Salernitana e la salvezza della Sampdoria nel playout di Serie B cambiano le carte in tavola. Ora, l'attenzione si concentra sulla sfida tra Caldiero Terme e Ravenna per completare il quadro promozioni e playoff.

di Andrea Lorentini L' ha evitato lo spauracchio Sampdoria nel prossimo campionato di serie C. L'esito del playout di serie B ha visto la retrocessione della Salernitana (ufficiosa in attesa del verdetto del giudice sportivo dopo la sospensione della gara nel corso del secondo tempo) e la salvezza dei liguri che quindi non saranno avversari degli amaranto nel girone B. A questo punto manca solo di conoscere chi tra Caldiero Terme e Ravenna andrĂ ad occupare il posto lasciato vuoto dal Brescia. I lombardi avrebbero presentato domanda di iscrizione alla Lega Pro (hanno tempo fino ad oggi). Si tratta di una documentazione incompleta che quindi sarĂ bocciata, ma questa mossa, se confermata nella giornata odierna, determina in automatico il ripescaggio del Ravenna a scapito della riammissione del Caldiero.