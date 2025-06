Arezzo chiuse due sale scommesse | una in centro e una in periferia Sospese le licenze per motivi di sicurezza

Arezzo si trova di fronte a un momento di attenzione e responsabilità: due sale scommesse, una in centro e una in periferia, sono state temporaneamente chiuse dalla Questura per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Questa decisione, firmata dal Questore Maria Luisa Di Lorenzo, mira a tutelare la comunità e garantire un ambiente più sicuro per tutti. La città si prepara ora a ricercare soluzioni che favoriscano legalità e rispetto delle normative.

Due sale scommesse temporaneamente chiuse ad Arezzo per decisione della Questura. I provvedimenti, firmati dal Questore Maria Luisa Di Lorenzo, prevedono la sospensione delle licenze per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Nel primo caso, la misura riguarda un locale situato nella prima periferia della città, regolarmente autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, ma risultato punto di ritrovo abituale per persone pregiudicate o pericolose. A seguito di numerosi controlli condotti dalle Volanti della Polizia, è stata disposta la chiusura per 15 giorni. Il secondo provvedimento interessa una sala scommesse nel centro cittadino, sospesa per 7 giorni. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, chiuse due sale scommesse: una in centro e una in periferia. Sospese le licenze per motivi di sicurezza

