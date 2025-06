Ares bello se vincesse Con lui possono battagliare Ungaros e Comancio

In un mondo fatto di passione e tradizione, il Palio si avvicina e l’attesa cresce. Ares Elce, il sauro di 9 anni, torna in corsa con ambizioni importanti, portando con sé un team determinato e alcuni cavalli di grande talento pronti a sfidare avversari temibili come Ungaros e Comancio. Ma come si preannuncia questa previsita? I veterinari sono soddisfatti: entrambi i cavalli sono in ottima forma, pronti a dare battaglia.

Tamurè è squalificato. E di questi tempi, quando si respira aria di Palio, si parla di giubbetti e di lotto è ancora più difficile accettarlo. Ma al Ceppo arriva con alcuni cavalli di scuderia che potrebbero correre il 2 luglio. Ares Elce, sauro di 9 anni, già due volte al canape nel 2024 per Leocorno e Oca. C'è inoltre Duce. Com'è andata la previsita? "I veterinari mi hanno fatto i complimenti per le condizioni dei cavalli. Entrambi hanno ben figurato. Ares non c'è bisogno di presentarlo, poi c'è Compilation che ha vinto la sua corsa a Monticiano e ha rivinto il palio dei rioni, sempre a Monticiano.

