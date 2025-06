Ares acquisisce il 20% di Plenitude Operazione da due miliardi di euro

Ares Management rafforza la sua presenza nel settore energetico con un'operazione strategica da 2 miliardi di euro. I fondi Alternative Credit, affiliati del colosso globale, hanno siglato un accordo con Eni per acquisire il 20% di Plenitude, valorizzando l’azienda a 10 miliardi di euro. Questa mossa segna un passo importante nel panorama energetico italiano e apre nuove prospettive di investimento e crescita. La strada verso un futuro più sostenibile si fa sempre più solida.

ROMA I fondi Alternative Credit di Ares Management, affiliati del principale gestore globale di investimenti Ares Management Corporation, hanno firmato un accordo con Eni per acquisire una partecipazione nel capitale sociale di Plenitude. Ares acquisirà da Eni una quota di partecipazione in Plenitude pari al 20% per un controvalore di circa 2 miliardi di euro, sulla base di un equity value della società pari a 10 miliardi di euro, corrispondente a un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro. Il completamento dell’operazione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net