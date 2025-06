Area umida di Grumello al Piano | oltre 12mila metri quadrati per la biodiversità

L’ampliamento dell’area umida di Grumello al Piano è un passo fondamentale per la tutela della biodiversità a Bergamo. Con oltre 12.000 metri quadrati di natura rigogliosa, questo intervento potenzia l’ex Parco Agricolo Ecologico, offrendo un rifugio vitale per numerose specie e promuovendo la sostenibilità ambientale. Un progetto che dimostra come l’impegno pubblico e privato possa fare la differenza. L’area si prepara ora a diventare un punto di riferimento per ecoturisti e appassionati di natura.

Bergamo. È stato inaugurato nel pomeriggio di martedì 24 giugno l'ampliamento dell'area umida a Grumello al Piano, che arricchisce e potenzia l'area preesistente all'interno dell'ex Parco Agricolo Ecologico (PAE). Il nuovo intervento estende la superficie complessiva fino a 12.100 metri quadrati rispetto ai 3.500 originari. Il progetto, firmato da Studio Gerundo e realizzato con un investimento di 180mila euro, ha previsto la creazione di due nuove vasche sagomate (che si aggiungono a quella già esistente) che completano e integrano l'ecosistema già presente. Le vasche, collegate tra di loro con un volume complessivo di 3.

