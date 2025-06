Arabia Saudita il turismo cresce nel 2024 con 116 milioni di visitatori e una spesa record

L’Arabia Saudita si conferma come destinazione emergente nel panorama globale, con numeri da record nel 2024: 116 milioni di visitatori e una spesa senza precedenti. Il Rapporto Statistico Annuale del Ministero del Turismo rivela un settore in forte crescita, al passo con gli ambiziosi obiettivi della Saudi Vision 2030. Un anno che promette di rivoluzionare il modo di vivere e scoprire il Paese, aprendo nuove frontiere di opportunità e avventure.

Il Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita ha pubblicato il Rapporto Statistico Annuale 2024, confermando l'eccezionale crescita del settore turistico nel Regno. Il documento analizza i principali indicatori economici e numerici del turismo saudita, mostrando un incremento significativo sia per il turismo internazionale che per quello nazionale, in linea con gli obiettivi della Saudi Vision 2030.

