Apuane libere | attacchi gratuiti Canesi si difende

In un dibattito acceso che scuote le Apuane, Riccardo Canesi risponde alle accuse di Apuane Libere sulla gestione dello skyline e della passeggiata a mare. Con fermezza e passione, difende l'iniziativa portata avanti con ‘Zaccagna, Italia Nostra e Cai, ribadendo il suo obiettivo: valorizzare e far conoscere le meraviglie delle nostre montagne. Un confronto che si accende tra polemiche e verità, ma che mira soprattutto alla tutela del nostro patrimonio naturale.

Riccardo Canesi replica alle accuse di Apuane Libere sullo sky line delle Apuane sulla passeggiata a mare. "Una polemica inventata contro un’innocua targa sulle Apuane - scrive Canesi -. Il mio intento, insieme a ‘ Zaccagna, ieri e oggi ’, Italia Nostra e Cai, è far conoscere le nostre splendide montagne. A parte alcune squallide insinuazioni personali nei miei confronti e cose false, tipo ’l’ennesima marchetta fatta dai baroni del marmo ’, che quest’opera non l’hanno minimamente finanziata, chi ha criticato non si è peritato neanche di conoscere il progetto. Il signore in questione non solo ha offeso solo me ma anche 80 cittadini - prosegue Canesi -, che hanno contributo alla sua realizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it