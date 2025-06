Appuntamento con il gusto | Pescatori sotto la Rocca ingolosisce la serata di Montefiore Conca tra sapori di mare e magia

Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile nel suggestivo scenario di Montefiore Conca, dove il mare e la magia si incontrano in una serata all'insegna del gusto e della convivialità. Sabato 28 giugno, l'Arena Raciti si trasformerà nel palcoscenico di “Pescatori sotto la Rocca”, un evento imperdibile che unisce sapori autentici e atmosfere coinvolgenti. Non resta che scoprire come questa festa ci sorprenderà e delizierà i sensi.

La cittadina di Montefiore Conca si "veste a festa" pronta ad accogliere una delle serate più attese della stagione estiva. Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 19:00, l'Arena Raciti diventerà il cuore pulsante di "Pescatori sotto la Rocca", l'evento organizzato dalla Pro Loco di Montefiore.

