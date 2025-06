Approvata all’unanimità la risoluzione Di Marco contro i tagli ai fondi per le Province | La Regione deve difendere le aree interne

Un sì unanime che sottolinea l'importanza di difendere le aree interne e garantire un futuro sostenibile alle nostre comunità. La Regione si impegna a preservare i servizi fondamentali e a rafforzare lo sviluppo locale, ascoltando le esigenze di chi vive e lavora in queste zone strategiche. È un segnale forte di unità e responsabilità, perché il benessere delle province è il progresso di tutta la regione.

La Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la risoluzione proposta da Antonio Di Marco per scongiurare i tagli ai fondi destinati alle Province, in particolare quelli utilizzati per la manutenzione delle strade e delle infrastrutture. «Un sì unanime.

