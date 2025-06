Applauso per Meloni che lascia Senato dopo discussione su Consiglio Ue Lei saluta con la mano

Un applauso frizzante accoglie Meloni mentre lascia l’aula del Senato, dopo una discussione intensa sul Consiglio Ue. La premier saluta con un gesto semplice, ma carico di significato, dimostrando determinazione e apertura verso il futuro. È un momento che rafforza il suo ruolo di protagonista sulla scena politica europea e nazionale. La sua uscita è più di un saluto: è un messaggio forte e deciso, destinato a lasciare il segno.

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2025 Applauso per la premier Meloni che lascia l'aula del Senato dopo la discussione sul Consiglio Ue. Lei saluta con la mano Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Applauso per Meloni che lascia Senato dopo discussione su Consiglio Ue. Lei saluta con la mano

In questa notizia si parla di: applauso - meloni - lascia - senato

Meloni al Senato: “Riarmo? Si vis pacem, para bellum. Con sistemi di difesa solidi si evitano conflitti” - Giorgia Meloni, nel suo intervento al Senato, ha sottolineato l'importanza di un robusto sistema di difesa come strategia preventiva.

Approvato definitivamente al Senato il Decreto Sicurezza! Grazie al Governo Meloni, più tutele per le Forze dell’Ordine, più strumenti per contrastare occupazioni abusive, criminalità e terrorismo. Mentre la sinistra strepita e mette in atto proteste da autogestion - facebook.com Vai su Facebook

Applauso per Meloni che lascia Senato dopo discussione su Consiglio Ue. Lei saluta con la mano; Applauso per Meloni che lascia Senato dopo discussione su Consiglio Ue. Lei saluta con la mano; Meloni arriva ad Amsterdam per partecipare al vertice Nato a L'Aja.

Applauso per Meloni che lascia Senato dopo discussione su Consiglio Ue. Lei saluta con la mano - Applauso per la premier Meloni che lascia l'aula del Senato dopo la discussione sul Consiglio Ue. Riporta ilgiornale.it

Meloni lascia il Senato dopo il dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo - (Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2025 La premier Meloni lascia il Senato dopo aver assistito al dibattito sulle comunicazioni rese alle Camere in merito al prossimo Consiglio Europeo. Scrive quotidiano.net