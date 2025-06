Appiano Gentile rapinato al centro sportivo

Una mattina di paura ad Appiano Gentile, dove un ragazzo di 17 anni è stato vittima di una rapina al centro sportivo di via Ordenada. Un episodio che ha scosso la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza dei nostri giovani. Mentre i carabinieri indagano, la speranza è che vengano presto individuati i responsabili e garantita la tutela di tutti. La sicurezza non può essere mai data per scontata.

