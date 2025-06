Appiano Gentile Inter | nerazzurri al lavoro alla vigilia del match contro il River Plate

Appiano Gentile si prepara con entusiasmo alla sfida fondamentale contro il River Plate, mentre i nerazzurri continuano a lavorare al massimo per consolidare la loro posizione nel Mondiale per Club. Tra infortuni, recuperi e probabili formazioni, la squadra di Chivu si avvicina all’appuntamento cruciale con determinazione. Resta aggiornato su tutte le novità e le ultime notizie dalla casa interista, perché ogni dettaglio può fare la differenza nel percorso verso il successo.

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati  e novità da Appiano Gentile. Continua il cammino al Mondiale per Club per la squadra di Chivu, reduce dal successo di ieri sera contro i giapponesi degli Urawa Red Diamonds. La squadra nerazzurra si trova a Seattle, dove mercoledì notte sfiderà il River Plate. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com