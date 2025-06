Appello per Impagnatiello | Voleva uccidere il feto non Giulia Tramontano

In un caso che ha scosso l’intera Italia, la difesa di Alessandro Impagnatiello presenta nuove argomentazioni davanti alla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, sostiene di non aver agito con premeditazione o crudeltà e punta a rivedere le accuse. La vicenda si avvia a un nuovo capitolo, aprendo uno spiraglio di speranza e riflessione sulla complessità della giustizia.

Alessandro Impagnatiello non avrebbe agito con premeditazione né con crudeltà. È quanto sostiene la sua difesa in vista dell'udienza d'appello fissata per mercoledì 25 giugno a Milano. L'ex barman, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della compagna, la napoletana Giulia.

