Appalti pilotati restano 25 gli indagati La pm non ha dubbi | Era un’associazione a delinquere

L'inchiesta sugli appalti pilotati che ha scosso Maglie, Sanarica e Ruffano si infittisce. Nonostante il mancato riconoscimento del gip, la pm rimane ferma: si tratta di un’associazione a delinquere con 25 indagati. Un caso che mette in discussione la trasparenza e la correttezza delle gare pubbliche nei nostri territori. Ma cosa succederà ora?

MAGLIESANARICARUFFANO - Era un’associazione a delinquere quella individuata nell’ambito dell’inchiesta che nei mesi scorsi ha travolto i Comuni di Maglie, Ruffano e Sanarica con l’arresto, il 13 marzo scorso, dei rispettivi sindaci? Dopo il mancato riconoscimento da parte del gip del tribunale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Appalti pilotati, restano 25 gli indagati. La pm non ha dubbi: “Era un’associazione a delinquere”

In questa notizia si parla di: delinquere - associazione - appalti - pilotati

