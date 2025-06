Aperitivo Fish & Wine | cibo vino e musica nel parco del castello

Sabato 23 agosto 2025, il parco storico del castello si trasforma in un vivace scenario di sapori e melodie. Dalle ore 18.30 alle 23, l'Aperitivo Fish & Wine invita a godere di vini euganei e musica dal vivo, tra risate e relax all'aperto. Un’esperienza unica per scoprire il castello sotto le luci del tramonto, assaporando delizie e creando ricordi indimenticabili. Non mancate, perché questa serata sarà un mix perfetto di gusti, suoni e magia...

Sabato 23 agosto 2025 dalle ore 18.30 alle 23. Tornano gli aperitivi al castello, un’occasione per sdraiarsi sull’erba del parco storico del castello, assaggiando vini euganei e ascoltando musica dal vivo. Un’ occasione per visitare il castello con le luci del tramonto e con un primo assaggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Aperitivo Fish & Wine: cibo, vino e musica nel parco del castello

In questa notizia si parla di: castello - parco - musica - aperitivo

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi raccontato con la musica di Renato Torre - Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si prepara a incantare con la musica di Renato Torre. Questo autunno, un videoclip del brano inedito “Armonia della Natura” porterà gli spettatori in un viaggio sonoro attraverso i segreti e le bellezze di un territorio unico, celebrando i valori naturali che lo rendono così speciale.

Aperitivo Serprino Festival al Castello del Catajo Vino, street food di pesce e musica live nel parco storico del Castello del Catajo Sdraiati sull’erba, calice alla mano, il sole che tramonta sul Castello del Catajo, la musica dal vivo che ti coccola e il profu Vai su Facebook

Aperitivo Fish & Wine: cibo, vino e musica nel parco del castello; Wine-Nic: aperitivo, vino, musica dal vivo, postazioni food nel parco del castello il 2 agosto 2025; Weekend a Milano: cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio.

Wine-Nic: aperitivo, vino, musica dal vivo, postazioni food nel parco del castello - nic all’aperto con il vino in un parco unico, dove potremo goderci un’ottima co ... Segnala padovaoggi.it

Aperitivo Fish & Wine: cibo, vino e musica nel parco del castello - QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 19 euro a persona + 5 euro di cauzione per il calice di vetro che verrà restituita alla riconsegna. padovaoggi.it scrive