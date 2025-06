Anzideo Fondazione Cariplo | Investiti 20 milioni per contrastare fenomeno Neet

La Fondazione Cariplo ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro per i prossimi 3-4 anni, puntando a contrastare il preoccupante fenomeno dei Neet in Italia, che riguarda il 15,2% dei giovani – ben oltre la media europea dell'11%. Un impegno concreto volto a promuovere formazione, opportunità e inclusione, affinché ogni giovane possa costruire un futuro di speranza e crescita. L'iniziativa rappresenta un passo decisivo verso un’Italia più equa e sostenibile.

"Oggi in Italia il 15,2% dei giovani non studiano e non lavorano": sono i cosidetti 'Neet' (Not in education, employment or training). "A livello europeo la percentuale" dei giovani non produttivi "è dell'11%. Fondazione Caripo ha scelto di investire 20 milioni per i prossimi 3-4 anni per contrastare il fenomeno dei Neet.

