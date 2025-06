Anziano di 84 anni annega nel lago di Como a Lezzeno | portato in fin di vita al Sant’Anna

Un drammatico episodio si è consumato nel cuore di Lezzeno, sul Lago di Como, dove un anziano di 84 anni è stato vittima di un annegamento. Ripescato in condizioni gravissime, il suo cuore non batteva più e i polmoni erano privi di ossigeno, lasciando presagire il peggio. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, la sua vita è stata miracolosamente salvata. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza e della professionalità nelle emergenze.

Lezzeno (Como), 24 giugno 2025 – Quando è stato ripescato dal lago, il suo cuore non batteva più e i suoi polmoni non respiravano più. L'84enne era in arresto cardiorespiratorio, più morto che vivo. I sanitari dell' eliambulanza di Como con i soccorritori volontari del Soccorso bellanese e di Sos Canzo, con un intervento congiunto, sono però riusciti a rianimarlo per poterlo almeno trasferire in ospedale. L'allarme è scattato poco dopo le 17 a Lezzeno, sponda orientale del ramo comasco del lago di Como, per un turista straniero di 84 anni finito in acqua, forse a causa di un malore oppure tradito dal lago.