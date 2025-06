Antonio Rozzi a TvPlay | La Lazio l’esperienza al Real Madrid Castilla e la scoperta della fede | vi racconto tutto

Antonio Rozzi, ex attaccante della Lazio e del Real Madrid Castilla, rivela in esclusiva su TvPlay le sue emozionanti esperienze tra i grandi palcoscenici del calcio europeo. Dall’esordio in Serie A contro il Milan all’avventura al Calderon, fino alla scoperta della fede che ha cambiato la sua vita: un racconto appassionante che svela il lato più autentico di un calciatore che ha vissuto sogni e sfide intense. Scopriamo insieme tutto il suo percorso, tra passione sportiva e crescita personale.

Antonio Rozzi, ex attaccante della Lazio e del Real Madrid Castilla, è intervenuto in diretta su TvPlay Antonio Rozzi (Foto LaPresse) – TvPlay.it “HO ESORDITO IN SERIE A CONTRO IL MILAN” – “Ho esordito con la Lazio a 17 anni e mezzo contro il Milan nella stagione 2011-12, giocai anche in Europa League contro l’Atletico Madrid al vecchio Calderon. Nel 2013 la Lazio mi tenne in prima squadra e dovevo essere la quarta punta dietro a Klose, Floccari e Kozak. Avevo anche scelto il numero 9. Nella stessa estate mi chiamò il Real Madrid Castilla, feci questa scelta praticamente in una notte”. “MAI PENTITO DI ESSERE ANDATO AL REAL” – “Non mi sono mai pentito di aver scelto il Real Madrid B. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Antonio Rozzi a TvPlay: “La Lazio, l’esperienza al Real Madrid Castilla e la scoperta della fede: vi racconto tutto”

