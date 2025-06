Antonio Marras approda a Bari | nuova boutique nel cuore dello shopping barese

l’eleganza raffinata con l’arte del quotidiano, svela il suo mondo anche a Bari. La nuova boutique di Antonio Marras in via Sparano promette un’esperienza di shopping unica, tra creatività e tradizione, contribuendo a rendere ancora più vivace e sofisticata questa passeggiata tra le eccellenze del Made in Italy. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della moda che desiderano immergersi nel talento senza tempo del designer sardo.

Via Sparano, la via più conosciuta dello shopping barese, continua a reinventarsi. Tra i marciapiedi lucidi, le vetrine scintillanti e i flussi incessanti di fashion lover e turisti, arriva ora una nuova firma dell’eccellenza italiana: Antonio Marras. La maison, emblema di uno stile che fonde. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Antonio Marras approda a Bari: nuova boutique nel cuore dello shopping barese

In questa notizia si parla di: antonio - marras - shopping - barese

Antonio Marras, il debutto al cinema con il cortometraggio Motel Jacaranda - Antonio Marras fa il suo debutto al cinema con il cortometraggio "Motel Jacaranda", presentato al Cinema Mexico di Milano.

Antonio Marras approda a Bari: nuova boutique nel cuore dello shopping barese; Antonio Marras apre a Bari la prima boutique del Sud Italia: “Una scelta sentimentale”; Antonio Marras apre a Bari la prima boutique del Sud Italia: Una scelta sentimentale.

Milano, Antonio Marras e Famiglia Rana al Fuorisalone 2024 - pubblico eterogeneo e offrire una nuova prospettiva sullo shopping tradizionale. Lo riporta affaritaliani.it

Antonio Marras: rossetto scuro e capelli raccolti e “cuciti” - Vogue - garde Antonio Marras racconta sempre storie straordinarie sulla sua terra, la Sardegna. vogue.it scrive