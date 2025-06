Antonio Ligabue rivive a Nembro con deSidera Bergamo Festival

Vivi un’emozione unica a Nembro con il desidera Bergamo Festival, dove Antonio Ligabue rivive in uno spettacolo coinvolgente. Venerdì 27 giugno alle 21.15, Piazza della Libertà si trasforma nel palcoscenico di “Me a som n’artista”, portato in scena dalla Compagnia Cantibhakta. Un appuntamento imperdibile per riscoprire l’arte e la forza di un grande artista, in un’atmosfera ricca di creatività e passione. Non mancare a questa celebrazione dell’anima artistica di Ligabue!

Nembro. Venerdì 27 giugno alle 21.15 a Nembro, in Piazza della Libertà, andrà in scena lo spettacolo “Me a som n’artista”, con la Compagnia: Cantibhakta. Regia e scene: Giacomo Andrico; Drammaturgia e interpretazione: Danny Bignotti; nel ruolo dell’oste: Christian Seminara e con Laura Gatta.; assistenza alla regia: Fabrizia Musci; assistenza tecnica: Pasquale Balzano; musiche originali: Claudio Smussi. Danny Bignotti, autore e attore dello spettacolo, dà vita a “Me a som n’artista”, libero studio sul pittore della Grande Pianura Antonio Ligabue. Ad affiancarlo sul palcoscenico Christian Seminara e Laura Gatta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Antonio Ligabue rivive a Nembro con “deSidera Bergamo Festival”

