Antonio Filosa sceglie i top manager del direttivo di Stellantis

Antonio Filosa, nuovo CEO di Stellantis, dà vita a un rinnovamento strategico scegliendo con cura il suo team di vertice. Tra conferme e novità, il direttivo si prepara a guidare l’azienda verso un futuro di innovazione e crescita. Con figure di spicco come Doug Ostermann e Jean-Philippe Imparato, la leadership di Stellantis si rafforza. Ecco come si prospetta il nuovo capitolo di questa grande casa automobilistica.

Il nuovo Ceo di Stella tua, Antonio Filosa, si insedia al comando e nomina il direttivo dell’azienda. Ecco i nomi dei top manager: Doug Ostermann, già cfo (responsabile finanziario), assume anche la supervisione su fusioni, acquisizioni e joint venture. Jean-Philippe Imparato resta responsabile dell’Europa allargata e dei marchi europei, che includeranno anche Maserati. Emanuele Cappellano entra nel leadership team come capo del Sud America e guida della divisione Stellantis Pro One (veicoli commerciali). Philippe de Rovira guiderà il resto del mondo e mantiene la responsabilità per Stellantis Financial Services. 🔗 Leggi su Ildenaro.it