antitrust sanzioni da 32 milioni a novamont ed eni

L'Antitrust ha deciso di sanzionare Novamont ed Eni con multe complessive di oltre 32 milioni di euro, accusandole di aver abusato della loro posizione dominante nel mercato delle materie prime bioplastiche. Queste operazioni, svoltesi tra il 2018 e il 2023, sollevano importanti questioni sulla concorrenza e la sostenibilità ambientale, aprendo un acceso dibattito sul rispetto delle regole di mercato. L'Autorità ha...

L'Antitrust ha irrogato a Novamont una sanzione di 30,36 milioni di euro e un'altra di 1,7 milioni di euro - in solido con la controllante Eni - per abuso di posizione dominante almeno dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2023. Novamont opera nei mercati nazionali delle materie prime bioplastiche (bio-compound) per la produzione di shopper come sacchetti della spesa e di sacchetti ultraleggeri come quelli per l'ortofrutta. L'Autorità ha accertato che Novamont ha sviluppato un prodotto a norma (denominato Mater-Bi ) acquisendo una posizione dominante nel mercato nazionale della produzione di bioplastiche per shopper e per sacchetti ultraleggeri, con una quota sempre superiore al 50% nel primo caso e al 70% nel secondo caso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net