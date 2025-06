Antitrust multa Novamont-Eni per i sacchetti compostabili | Accordi con i market hanno escluso altri produttori

L’Antitrust ha deciso di intervenire nel settore dei sacchetti compostabili, multando Novamont ed Eni per 32 milioni di euro. La motivazione? un presunto abuso di posizione dominante, con accordi esclusivi che hanno limitato la concorrenza e favorito il monopolio nel mercato dei prodotti biodegradabili. Questa decisione apre un nuovo capitolo sulla tutela della libera concorrenza e sull’effettiva sostenibilità ambientale delle iniziative aziendali.

Abuso di posizione dominante per la produzione dei sacchetti biodegradabili per la spesa. Con questa accusa l’ Antitrust ha multato per un totale di 32 milioni di euro Novamont ed Eni, che è la sua controllante, per il “monopolio” tra il gennaio 2018 e almeno il 31 dicembre 2023. L’Autorità ha accertato che Novamont ha sviluppato un prodotto a norma (denominato Mater-Bi ) acquisendo una posizione dominante nel mercato nazionale della produzione di bioplastiche per shopper e per sacchetti ultraleggeri, cioè quelli per l’ortofrutta, con una quota sempre superiore al 50% nel primo caso e al 70% nel secondo caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Antitrust multa Novamont-Eni per i sacchetti compostabili: “Accordi con i market hanno escluso altri produttori”

