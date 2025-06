Antitrust multa da 32 milioni a Eni e Novamont per i sacchetti in Mater-Bi

L'Antitrust ha inflitto sanzioni record di oltre 32 milioni di euro a Eni e Novamont, accusate di aver abusato della loro posizione dominante nel mercato dei sacchetti in Mater-Bi. Secondo l'AutoritĂ , gli accordi esclusivi stipulati tra le due aziende avrebbero ostacolato la concorrenza, limitando le opzioni per i consumatori e mettendo a rischio un settore che punta sempre piĂą sulla sostenibilitĂ . Il caso evidenzia quanto sia cruciale vigilare sull'equilibrio competitivo nel mercato green.

L’Antitrust ha inflitto due multe per un valore complessivo che ha superato i 32 milioni di euro a Novamont e alla controllante Eni. L’accusa è di « abuso di posizione dominante ». Per l’AutoritĂ garante, la societĂ ha stretto accordi con clausole di approvvigionamento esclusivo per la produzione di sacchetti in Mater-Bi, primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2023. Così facendo avrebbe portato il proprio prodotto a escludere la concorrenza. Il Mater-Bi è un sacchetto della spesa ultraleggero e biologico, utilizzato nei supermercati per frutta e verdura. Per Agcm la posizione dominante è stata acquisita attraverso «un doppio sistema di accordi con clausole di approvvigionamento esclusivo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Antitrust, multa da 32 milioni a Eni e Novamont per i sacchetti in Mater-Bi

