Anticiclone Pluto | ondata di caldo record in Italia con picchi di 40-42°C quanto durerà

L’estate 2025 si apre con un’onda di calore senza precedenti, sotto l’egida dell’anticiclone Pluto, il “guardiano infernale” che porta temperature record fino a 40-42°C. Questa ondata di caldo eccezionale promette di mettere alla prova le nostre resistenze, con picchi di afa e disagio diffuso. Quanto durerà questa terribile ma affascinante dominazione? Scopriamo insieme come affrontare questa sfida climatica.

L’estate 2025 inizia con il dominio del “guardiano infernale” È ufficiale: l’estate italiana si apre con un’ondata di caldo eccezionale alimentata dall’ anticiclone africano denominato Pluto. Il nome non è casuale, ispirato al personaggio dantesco che domina il quarto cerchio dell’Inferno, simbolo di una sofferenza continua e ciclica. Secondo Antonio Sanò, fondatore del portale iLMeteo.it, Pluto si abbatterà sull’Europa centrale e sull’Italia per almeno 10 giorni consecutivi, con condizioni climatiche “infernali”: minime notturne fino a 25°C e massime che sfioreranno o supereranno i 40°C. Ferrara sarà la città più calda d’Italia Il primo picco di calore è atteso giovedì 26 giugno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Anticiclone Pluto: ondata di caldo record in Italia con picchi di 40-42°C, quanto durerà

