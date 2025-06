Antica pescheria il Comune va avanti con la sede dei vigili | Ma se qualcuno ha proposte le mandi

L'antica pescheria di piazzetta Antica Pescheria si prepara a diventare la nuova sede dei vigili, una decisione che ha diviso il quartiere. Il Comune conferma la scelta senza retromarcia, ma invita chi ha proposte o alternative a farle conoscere, lanciando un bando esplorativo. È un momento cruciale per coinvolgere la comunità e trovare soluzioni condivise, perchÊ il futuro di questa storica location possa essere davvero un valore aggiunto per tutti.

Nessuna retromarcia del Comune sulla scelta di insediare la nuova sede della Polizia Locale in centro in un locale sfitto da tempo di piazzetta Antica Pescheria, una "bomboniera" transitabile solo da pedoni in corso Diaz. A chiedere una revisione della decisione, pubblicando un bando esplorativo.

