Ansie e dintorni a Tutto esaurito arriva Gianni Morandi

Preparati a un’esperienza unica: l’ansia e i suoi dintorni, protagonisti di una settimana intensa e coinvolgente, con ospiti d’eccezione come Gianni Morandi. La IV edizione di “Tutto esaurito – Il Festival dello Stress” apre le porte al Chiostro dell’Arena del Sole di Bologna, dal 1 al 5 luglio, offrendo anche spettacoli gratuiti e incontri imperdibili. Non perdere l’occasione di scoprire i segreti di questa emozionante rassegna, perché i biglietti si prenotano subito su www.siproduzioni.it!

La IV edizione di "Tutto esaurito – Il Festival dello Stress" si terrà da martedì 1 a sabato 5 luglio nel Chiostro dell'Arena del Sole di Bologna a ingresso gratuito, prenotazione degli inviti fino a esaurimento su www.siproduzioni.it. Grandi personaggi verranno a raccontare quali sono le ansie.

