Annuncio di Trump | Tregua di 12 ore tra Israele e Iran La svolta dopo gli strike deboli di Teheran contro le basi Usa | La diretta

In un momento cruciale di tensione internazionale, la tregua di 12 ore tra Israele e Iran segna una svolta promettente dopo gli ultimi attacchi di Teheran. La risposta della Repubblica Islamica in Qatar si conclude senza danni né vittime, mentre Trump definisce l’attacco “debole”. Ora, con l’annuncio di un primo cessate il fuoco, speriamo in un nuovo capitolo di pace e stabilità nella regione.

Blitz della repubblica islamica contro la base Usa in Qatar. Nessun danno e nessuna vittima. Trump: "Attacco debole" Poi l'annuncio di un'intesa tra Tel Aviv e Teheran per un primo cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Annuncio di Trump: "Tregua di 12 ore tra Israele e Iran". La svolta dopo gli strike "deboli" di Teheran contro le basi Usa | La diretta

