Annamaria Sartori trovata morta in casa a Rovereto arrestato il figlio | Escluso decesso per cause naturali

Una tragica svolta scuote Rovereto: Annamaria Sartori, 86 anni, trovata senza vita nella sua abitazione, ha visto il suo omicidio confermato dalle indagini. Giovanni Gabrielli, suo figlio, di 61 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato, dopo che gli esami autoptici hanno escluso cause naturali. La vicenda si infittisce, lasciando la comunità sgomenta e in attesa di ulteriori sviluppi. Continua a leggere...

Arrestato Giovanni Gabrielli, il figlio 61enne di Annamaria Sartori, la donna di 86 anni trovata morta nella sua casa di Rovereto lo scorso 15 giugno. Era stato subito indagato per omicidio aggravato. Ora, dopo l'esecuzione degli esami autoptici sul corpo della donna, che hanno escluso il decesso per cause naturali, la Procura ha chiesto la misura cautelare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

