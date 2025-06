Annamaria Sartori trovata morta a Rovereto | arrestato il figlio per omicidio aggravato

Una tragica scoperta scuote Rovereto: Annamaria Sartori, 87 anni, viene trovata senza vita nel suo appartamento, con segni di violenza. Il figlio, Giovanni Gabrielli, 61 anni, arrestato per omicidio aggravato, si trova al centro di un'indagine che sta sollevando numerosi interrogativi sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica tragedia. La verità emergente promette di svelare dettagli sconvolgenti su questa dolorosa vicenda.

La scoperta del corpo e i primi sospetti. Era la sera di domenica 15 giugno quando i Carabinieri di Rovereto, allertati dal dispositivo di telesoccorso, sono entrati nell’appartamento di Annamaria Sartori, 87 anni, trovando il suo corpo senza vita a terra e accanto il figlio Giovanni Gabrielli, 61 anni, in lacrime e in stato confusionale. La donna presentava ematomi sospetti e non risultavano segni evidenti di morte naturale. Indagini, autopsia e la svolta dell’inchiesta. Inizialmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio aggravato dal vincolo parentale, Gabrielli è stato posto sotto osservazione psichiatrica presso l’ospedale di Arco, in regime di trattamento sanitario obbligatorio (TSO). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Annamaria Sartori trovata morta a Rovereto: arrestato il figlio per omicidio aggravato

