Annamaria Sartori trovata morta a Rovereto | arrestato il figlio Giovanni Gabrielli

Una triste vicenda scuote Rovereto: Annamaria Sartori, 86 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa, e le indagini hanno portato all’arresto del figlio Giovanni Gabrielli, 61 anni, con l’accusa di omicidio aggravato. La procura esclude causes naturali: la verità si sta lentamente delineando attraverso autopsie e accertamenti. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda seguendo il nostro approfondimento.

La Procura esclude il decesso per cause naturali. Giovanni Gabrielli, 61 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato dopo la morte della madre, Annamaria Sartori, 86 anni, trovata senza vita nella sua abitazione a Rovereto (Trentino) lo scorso 15 giugno. Le indagini e l'autopsia. L'uomo era stato da subito iscritto nel registro degli indagati, ma senza misure restrittive. Dopo l'esecuzione degli esami autoptici, che hanno escluso una morte naturale, la Procura ha richiesto e ottenuto l' applicazione della misura cautelare. I risultati completi dell'autopsia non sono ancora stati resi pubblici.

Omicidio Annamaria Sartori a Rovereto, arrestato il figlio Giovanni Gabrielli: l'avrebbe strangolata - Un dramma famigliare scuote Rovereto: Annamaria Sartori, 86enne, è stata trovata strangolata nel suo appartamento.

