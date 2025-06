Anna Tatangelo incinta parla il fratello | la verità sul fidanzato Giacomo Buttaroni

Dopo l'annuncio inaspettato della seconda gravidanza, cresce l'interesse sulla vita privata di Anna Tatangelo. Recentemente, il fratello ha finalmente svelato dettagli sconvolgenti sul fidanzato Giacomo Buttaroni, ex calciatore e ora protagonista di gossip esplosivi. Tra verità e speculazioni, si fa luce sul rapporto tra i due e su come questa relazione influenzi il futuro della cantante. Ecco cosa si c’è da sapere.

Dopo l'annuncio inaspettato della seconda gravidanza è cresciuta la curiosità sulla vita privata di Anna Tatangelo. In quest'ultimo periodo, infatti, la cantante non aveva mai ufficializzato alcuna relazione: solo pochi mesi prima era stata paparazzata con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e ora.

Anna Tatangelo, chi è il nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni - Anna Tatangelo è stata recentemente paparazzata con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore di squadre giovanili a Roma, alimentando le speculazioni su una nuova relazione.

“Stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia” Il fratello di Anna Tatangelo, Giuseppe, conferma la relazione tra la sorella e Giacomo Buttaroni. È lui il papà del bebè che la cantante porta in grembo: https://fanpa.ge/ERGBf. Vai su Facebook

La relazione tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, ex promessa del calcio, dura ormai da circa un anno #AnnaTatangelo Vai su X

