Animazione in spiaggia per disabili e anziani | a Pane e Pomodoro e San Girolamo riparte ' Mare per tutti'

Anche quest’estate, le spiagge di Pane e Pomodoro e San Girolamo si trasformano in un’oasi di divertimento e inclusione con il progetto 'Mare per tutti'. Questa terza edizione, promossa dal Comune di Bari, garantisce animazione e attività pensate per disabili e anziani, promuovendo la fruizione sostenibile del mare. Un'iniziativa che dimostra come il mare possa essere accessibile a tutti, creando momenti di gioia e integrazione.

Confermate anche quest’estate, sulle spiagge di Pane e Pomodoro e del waterfront di San Girolamo, le attività di animazione e inclusione sociale finalizzate alla fruizione sostenibile del mare e della costa. Si tratta della terza edizione del progetto 'Mare per tutti' ideato dal Comune di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Animazione in spiaggia per disabili e anziani: a Pane e Pomodoro e San Girolamo riparte 'Mare per tutti'

In questa notizia si parla di: mare - animazione - pane - pomodoro

Salvataggio in mare sulle spiagge cittadine: da domenica bagnini a Pane e Pomodoro - Domenica 8 giugno prende il via il servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, una notizia che porta maggiore tranquillità a cittadini e turisti.

Animazione in spiaggia per disabili e anziani: a Pane e Pomodoro e San Girolamo riparte 'Mare per tutti'; Estate inclusiva, torna “Mare per tutti” sulle spiagge cittadine; Bari, dopo le proteste arrivano i bagnini a Pane e Pomodoro.

Assistenza per i disabili e animazione in spiaggia: a Pane e Pomodoro e San Girolamo parte 'Mare per tutti' - Prenderanno il via domani, 1 agosto, e proseguiranno per tutto il mese, le attività di 'Mare per tutti', il servizio di animazione ... Riporta baritoday.it

Pane e Pomodoro in festa per la fine dell’estate. Decaro: “L’animazione torna l’anno prossimo” – VIDEO - A Pane e Pomodoro si è tenuto l’evento “Mare per tutti”, progetto che dallo scorso 27 luglio ha animato le spiagge libere anche del lungomare di San Girolamo e di San Cataldo, per una fruizione ... Scrive telebari.it