Animali Fantastici Michael Cera rifiutò un ruolo nello spin-off | Non volevo diventare troppo famoso

Michael Cera, celebre per le sue interpretazioni in Superbad e Scott Pilgrim, avrebbe potuto entrare nel magico universo di Harry Potter, ma ha scelto di rimanere fedele a se stesso. In una recente intervista con Louis Theroux, l’attore ha svelato di aver rifiutato un ruolo nello spin-off Animali Fantastici, preferendo non diventare troppo famoso. La sua decisione dimostra che a volte, la vera magia è restare fedele alle proprie scelte.

Cera, che in questi giorni è nelle sale con l'ultimo film di Wes Anderson, avrebbe potuto diventare parte del mondo di Harry Potter Michael Cera avrebbe potuto far parte del Wizarding World creato da J.K. Rowling. In una nuova intervista con Louis Theroux sul suo podcast, la star di Superbad e Scott Pilgrim ha rivelato di essere stato in trattative per far parte del franchise di Harry Potter, nello specifico dello spin-off Animali Fantastici, e di aver rifiutato per paura di diventare "troppo famoso". "Non ricordo nemmeno se mi fosse stata offerta davvero una parte, credo di aver semplicemente rifiutato di impegnarmi perché penso sarebbe stato un impegno di sei anni o qualcosa del genere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it