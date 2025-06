Angelo Clerici morto a Como dopo un malore durante l' immersione nel lago sub stroncato da un infarto

Tragedia sul lago di Como: Angelo Clerici, appassionato sub di 60 anni, ha perso la vita a causa di un improvviso malore durante un’immersione. Un momento di pura adrenalina che si è trasformato in un dramma inaspettato, con l’ipotesi di un infarto come causa. La comunità e gli amici piangono la perdita di un uomo dedicato alla passione per il mare e la natura, lasciando un vuoto difficile da colmare nel cuore di tutti.

Angelo Clerici, sub di 60 anni di Como, è morto in seguito a un malore durante un’immersione nel ramo occidentale del lago omonimo. Ipotesi: infarto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Angelo Clerici morto a Como dopo un malore durante l'immersione nel lago, sub stroncato da un infarto

